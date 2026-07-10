Klaassen beschermt Míchel: "Die praatjes kunnen de prullenbak in"

Davy Klaassen is enthousiast over de eerste weken onder trainer Míchel. Na de oefenzege op AEK Larnaca (1-0) maakte de ervaren middenvelder korte metten met de verhalen over een mogelijke taalbarrière en sprak hij vol vertrouwen over de nieuwe koers van Ajax.

Ajax werkt toe naar de tweede voorronde van de Conference League en krijgt onder Míchel te maken met een compleet nieuwe werkwijze. "Er komt veel op je af. Het is een hele nieuwe staf, hij heeft een heel duidelijk spelidee. Daar is hij heel duidelijk in", vertelt Klaassen in gesprek met ESPN.

Ook de discussie over de communicatie van de Spaanse trainer wuift de middenvelder resoluut weg. "Ik versta wat hij zegt, dat geldt voor iedereen. Voetbalinhoudelijk is het hartstikke duidelijk, praatjes over een taalbarrière kunnen de prullenbak in", lacht Klaassen.