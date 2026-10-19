Klaassen bijt van zich af na Ajax-zege: "Alles kwam voorbij"
Davy Klaassen vindt dat er de afgelopen dagen wel erg snel over een crisis bij Ajax werd gesproken. Na de overtuigende 2-5 overwinning op FC Groningen kon de aanvoerder van de Amsterdammers een kleine sneer richting de media dan ook niet laten.
"We speelden gewoon niet goed in de laatste twee wedstrijden. Dat irriteert gewoon heel erg, omdat je weet dat je ook beter kan", vertelt Klaassen tegenover de NOS. "Als je bij Ajax één wedstrijd niet wint of niet goed speelt, ben je ontevreden. Dat is waarom ik zo blij ben dat ik bij Ajax speel, het is niet dat het niet uitmaakt."
Tegen Groningen zag Klaassen een ander Ajax. "Dan is het mooier dat je vandaag met veel energie en naar voren speelt. Dan moet het nog veel beter, hoor. Maar je wint hier wel met 2-5."
Wanneer de NOS-verslaggever opmerkt dat vooraf eigenlijk niemand op zo'n ruime overwinning had gerekend, reageert Klaassen met een glimlach. "Jullie niet, hè? Er was al 'crisis'. Alles kwam voorbij."
De middenvelder had zelf wel vertrouwen in een goed resultaat. "Daar hadden jullie niet op gerekend. Je gaat altijd een wedstrijd in om te winnen. Ik twijfel er niet aan dat wij beter zijn dan FC Groningen, maar dan moet je wel vooruit. Dat deden we vandaag en dan win je gewoon", sluit hij af.
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