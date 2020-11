Geschreven door Auke Kooreman 22 nov 2020 om 15:11

Bij de topclubs raken veel spelers geblesseerd door het drukke programma en zit bij sommige coaches zelf hun volledige verdediging in de ziekenboeg. Ook Erik ten Hag zag zondag weer een speler uitvallen. Davy Klaassen verliet zondagmiddag geblesseerd het veld en is daardoor een groot vraagteken voor Midtjylland thuis aankomende woensdagavond.

Het overvolle programma lijkt de spelers te veel te worden, waardoor de ruime selecties van de topclubs steeds kleiner worden. De clubs en trainers laten zich steeds vaker uit over het huidige probleem en zien elke week weer spelers terugkomen en afhaken. Liverpool kreeg zelfs een vergoeding nadat verdediger Joe Gomez geblesseerd afhaakte bij het Engelse nationale elftal.

De trainers proberen er elke week voorafgaand rekening mee te houden, maar moeten tijdens de wedstrijd steeds vaker uit voorzorg of noodzakelijk ingrijpen. Erik ten Hag zag Davy Klaassen teleurgesteld voor zich bij gaan en weet in de aankomende uren meer over de situatie.

Naast Klaassen bleef Noussiar Mazraoui ook geblesseerd achter in de kleedkamer en daar zal de komende dagen ook meer informatie over vrijkomen. Als Ajax woensdagavond wint, komen de Ajacieden op 7 punten en zijn zij een stapje dichterbij overwintering in Europa.