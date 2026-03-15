Klaassen blij onder Garcia: "In kwaliteit is er een groot verschil"

Thomas
bron: ESPN
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zaterdag een overtuigende overwinning geboekt op Sparta Rotterdam. In de Johan Cruijff ArenA won de ploeg van trainer Óscar García met 4-0, waardoor er na afloop eindelijk weer eens een goed gevoel heerste bij de Amsterdammers. Aanvoerder Davy Klaassen verscheen na het duel zichtbaar tevreden voor de camera’s en sprak duidelijke taal over het niveau dat Ajax moet nastreven.

"Als je thuis met 4-0 wint en zo speelt, dat is het minimale wat je elke week wil zien. In kwaliteit is er een groot verschil tussen wat we nu laten zien en in veel andere wedstrijden dit seizoen", begint Klaassen bij ESPN, direct na afloop van de overtuigende zege op Sparta Rotterdam. "Waar dat verschil in zit, zijn heel veel dingen, in alle facetten van het voetbal. Maar dit moet de standaard zijn. Dat is het dit jaar te vaak niet geweest. We hebben ook goede wedstrijden gespeeld, maar te weinig. Ik voel nu wat voor lekker gevoel dat geeft. Dat wil je elke week."

De overwinning betekende ook een geslaagde start voor García, die zijn eerste wedstrijd als trainer van Ajax direct winnend afsloot. Volgens Klaassen waren er al duidelijke accenten van de nieuwe coach zichtbaar. "Ik denk het wel. De nieuwe trainer komt en deelt zijn visie, waarna we niet veel trainingstijd hebben. Het gaat dan vooral om meetings. Hij heeft verteld hoe hij wil spelen en dat hebben we vandaag wel aardig uitgevoerd. Het is moeilijk om hier even in tien seconden uit te gaan leggen wat nou precies het verschil is met deze trainer, maar elke trainer heeft zijn eigen visie en termen."

Toch benadrukt de middenvelder dat één goede wedstrijd niet genoeg is voor de Amsterdammers. "We moeten de standaard elke dag hoog blijven houden met elkaar", stelt Klaassen. "Dat we al met de derde trainer van dit seizoen bezig zijn geeft wel aan dat we met zijn allen iets niet goed hebben gedaan. We moeten keihard werken om zicht te houden op de tweede plaats."

