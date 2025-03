Klaassen blijft voorzichtig: "Wat als wij beginnen te klooien?"

Davy Klaassen, de maker van de 0-1 tegen PSV, was opnieuw ontzettend belangrijk voor Ajax. Toch wil hij nog steeds geen voorschot nemen op de titel.

"We hadden ze redelijk onder controle, buiten het kwartiertje na rust", vertelt 'Mr. 1-0' voor de camera van ESPN. "Voor de rest hebben we het goed gedaan. Wij hebben ons plan goed uitgevoerd en hebben ze van onze goal afgehouden. Aan de bal deden we ook vaak de goede dingen, dan krijg je zo een wedstrijd."

Klaassen zette zijn ploeg met een knappe goal voor rust op voorsprong. "Ik stap terug uit buitenspel en dan hoop je dat die bal precies opkomt zoals hij komt, dan is het aannemen en schieten. Als ik daar de bal krijg, verwacht ik dat ik hem erin schiet."

Met negen punten voorsprong op PSV wil Klaassen nog altijd niet spreken van de titel. "Het is een heel belangrijke wedstrijd, maar wat als wij beginnen te klooien en we geven alles weg, wat dan?", blijft de ras-Ajacied nuchter.

"Het is toch voetbal, alles kan. Wij zijn in deze positie gekomen door elke week vol gas te geven, het plan uit te voeren en beide benen op de grond te houden. Ik snap jou heel goed, maar het is gevaarlijk om zo te gaan denken", besluit Klaassen.