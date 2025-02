Klaassen breekt na mijlpaal: "Dat is nog verder dan je droom…"

Davy Klaassen kon zijn emoties niet bedwingen na zijn honderdste doelpunt voor Ajax. In de Johan Cruijff ArenA bepaalde hij de eindstand tegen Heracles Almelo op 4-0. Voor de camera van ESPN brak de Ajacied toen hij besefte wat hij had bereikt.

"Kijk, als jij als klein jongetje begint dan wil je gewoon in Ajax 1 spelen. 100 goals komt niet eens in je op. Dat is nog verder dan je droom…", sprak een geëmotioneerde Klaassen. De middenvelder noemde het een ‘speciale’ dag en was zichtbaar geraakt door zijn mijlpaal.

Misschien maakte het ook extra bijzonder dat hij als controlerende middenvelder speelde, net als tegen Union Sint-Gillis in de Europa League. "Ja, ik speel daar omdat Henderson een blessure heeft. Het beviel me deze twee potjes prima."

Ondertussen verstevigt Ajax zijn positie in de Eredivisie. De Amsterdammers staan nu twee punten los van PSV, met een wedstrijd minder gespeeld. "We staan bovenaan en zijn in een goede positie, daar kunnen we niet omheen."

Toch blijft Klaassen nuchter en gefocust op de toekomst. "We kijken wel naar de ranglijst, maar je moet je er ook niet door laten afleiden. We moeten zo doorgaan en niet denken dat we rustig aan kunnen doen."