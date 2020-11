Geschreven door Jordi Smit 29 nov 2020 om 11:11

© Proshots

Ajax won zaterdagavond afgetekend met 0-5 van FC Emmen. Een van de uitblinkers was wederom Davy Klaassen, die met een doelpunt en een assist de eerste twee treffers inluidde. Voor de camera van Voetbal International vertelde Klaassen over het duel.

De middenvelder ziet dat Ajax zijn wedstrijden in de Eredivisie relatief eenvoudig wint. Dat komt volgens Klaassen vooral door Ajax’ instelling. “Wij beschikken over een hele goede selectie. Als wij elke wedstrijd dit niveau kunnen opbrengen, dan zijn we een goede ploeg. FC Emmen heeft het andere tegenstanders lastig gemaakt, maar wij zijn zo sterk dat we dat niet mogen toelaten. Scherpte is dan wel nodig, want anders krijg je onnodig lastige potjes.” Tijdens de wedstrijd kon Ten Hag verschillende spelers rust geven. “Als je zoveel wedstrijden kort op elkaar speelt, dan heb je wel eens kleine pijntjes. Zolang we zo blijven spelen, kunnen we het onszelf veroorloven om sommige spelers aan de kant te houden.”

De voetballer kwam deze zomer terug naar Ajax, waar hij in de zomer van 2017 vertrok. Destijds waren de Amsterdammers met trainer Peter Bosz al bezig met een opmars, waarmee Ajax in het seizoen 2016/2017 de finale van de Europa League bereikte. Eenmaal terug in Nederland merkte Klaassen dat Ajax een nóg sterker team tot zijn beschikking heeft gekregen. “Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Het team waar we dit seizoen over beschikken, is echter absoluut sterker dan de selectie toen ik hier wegging. Daardoor kunnen we nog meer door wisselen, terwijl we er eigenlijk weinig van merken”, aldus Klaassen.