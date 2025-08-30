AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Klaassen: "Dan eindigen we met nul punten in de Champions League"

Amber
bron: ESPN
Davy Klaassen baalt
Davy Klaassen baalt Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen FC Volendam. Davy Klaassen is geschrokken van het spel dat zijn ploeg op de mat legde in het Kras Stadion.

"Het was heel slecht. Geen idee hoe dat kan gebeuren. Als we dat wisten, hadden we het wel omgedraaid", reageerde de captain, die op de bank begon en inviel, na afloop bij ESPN. "Tegen Heracles ging het lekker, maar vandaag was het moeilijker en dan wordt er wat anders gevraagd. En dat brachten we vandaag niet."

Klaassen gaat verder: "Het was gewoon niet goed genoeg, klaar. Als je donderdag de Champions League-loting ziet, dan ben je daar excited voor. Maar als we dit daarin op de mat leggen, eindigen we met nul punten in onze groep."

De middenvelder erkent dat het beter moet. "Het mag wel op gaan schieten. Of de situatie zorgwekkend is? Ik ben positief, dat ben ik van mezelf. Maar ik moet ook zeggen dat het er niet goed uitziet. Het moet echt beter."

