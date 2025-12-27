Klaassen dart met ex-wereldkampioen: "Wilde koptelefoon opzetten"

Weghorst vormde een team met Price, terwijl Klaassen gekoppeld werd aan Smith. "Mijn favoriete darter is The Iceman (de bijnaam van Price, red.)", zegt Klaassen tegen Ajax TV. "Dus ik had hem graag in mijn team gehad. Ik wilde nog een koptelefoon opzetten", grapte Klaassen. Tijdens het WK van 2023 werd Price namelijk zo uitgefloten door het publiek dat hij tijdens zijn wedstrijd een koptelefoon droeg.

Price was onder de indruk van het niveau van de Ajacieden. "Het was erg leuk, hoewel ik niet echt in topvorm was." Smith genoot vooral van het sterke optreden van Weghorst. "Absoluut briljant. Hij scoorde goed en maakte het ook af. Zelfs als je een dubbel miste, scheelde het niet veel."