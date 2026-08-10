Klaassen deelt sneer uit na overwinning: "Zij zijn gewoon beter"

Davy Klaassen was ondanks de 0-2 overwinning op PEC Zwolle kritisch op het spel van Ajax. De aanvoerder vindt dat de Amsterdammers nog stappen moeten zetten, al zag hij ook dat de tegenstander een stuk sterker was dan de eerdere Europese opponenten.

"Hoe goed we waren? Niet zo goed als dat we willen zijn. Er zat te weinig verrassing in ons spel, maar net zoals vorige week kom je er mee weg. Op een gegeven moment krijg je de rode kaart mee en toen had ik ook wel vertrouwen erin, maar het moet verbeteren", zo vertelt hij aan ESPN.

Volgens Klaassen vormde PEC Zwolle tot nu toe de lastigste tegenstander van het seizoen. "Het spel vandaag was minder dan eerdere wedstrijden, maar als ik het vergelijk met een Shelbourne en Vojvodina, is PEC Zwolle gewoon beter. Dat wisten we vooraf."

De middenvelder wees ook op het belang van Mika Godts, die na rust inviel. "Een van de aandachtspunten in de rust was dat we meer druk op hun laatste lijn moesten krijgen. Dat ging in de tweede helft beter."