Klaassen doet onthulling: "Heb meer Feyenoord- dan Ajax-vrienden"

"Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik meer Feyenoord- dan Ajax-vrienden heb, dus misschien zijn ze wel blij als we eruit vliegen," lachte Klaassen in gesprek met De Telegraaf. "Ik denk daar niet zo over, maar ik snap ze wel. In de Europa League moet je nog een aantal rondes doorkomen en in de Eredivisie staan we er goed voor. Maar je speelt bij Ajax, je wil alles winnen dat er te winnen valt. De Europa League ga je niet zomaar weggooien."

De uitspraken van Klaassen zijn opvallend, gezien de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord. Toch lijkt de middenvelder zich daar weinig van aan te trekken en blijft hij gefocust op de doelen van zijn team.