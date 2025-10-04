Klaassen duidelijk: "Niet laten afhangen van wat er wordt geroepen"

Na afloop werd Klaassen gevraagd naar de wedstrijd van Ajax. "Geen beste... Met het slotoffensief aan het einde maak je nog twee goals, maar het was niet best", reageert de middenvelder. "Vandaag was gewoon niet goed genoeg en dan op het einde ga je opportunistischer voetballen en de laatste tien minuten als je die ballen erin gaat pompen creëer je wat en dan hoop je dat 'ie goed valt en dat deed 'ie gelukkig twee keer."

Ondanks de matige resultaten denkt Klaassen dat Ajax meer kan. "Ja, dat denk ik wel", reageert hij. "Maar daar moeten we hard aan blijven werken. De vastigheden erin slijpen, steeds meer en meer. Het is nu niet genoeg om dit soort teams (Sparta, red.) onze wil op te leggen."

Vervolgens wordt Klaassen gevraagd naar de positie van Heitinga, die dinsdag nog op steun van de middenvelder kon rekenen. "Ik denk niet dat de directie hun besluiten af moeten laten hangen van wat er geroepen wordt en ja... Dat is het toch?", antwoordt Klaassen. "Ik sta er nog steeds hetzelfde in als dinsdag, maar wij moeten wel beter als team en dat moet de hele club. Je wil vooruit, maar op dit moment is er te weinig vooruitgang."