Klaassen euforisch na de Klassieker: "Dat is gewoon kippenvel"

Ajax heeft zondag een beladen Klassieker tegen Feyenoord met 2-0 gewonnen. Davy Klaassen opende al vroeg de score en zag Jorthy Mokio het duel in blessuretijd beslissen. Na afloop reageerde de aanvoerder bij ESPN op de suggestie van Hans Kraay jr. dat Ajax met ‘ouderwets Feyenoord knok-voetbal’ had gewonnen.

Klaassen kon zich niet vinden in die typering. "Zo wil ik het niet noemen Hans, dat is een beetje een belediging. Hard werken hoort er wel bij, dat is wel de basis. Als jij in de Arena met 2-0 wint van Feyenoord en je voelt de hele sfeer hier. Het gevoel dat ik bij het team heb deze weken, dat is gewoon kippenvel."

De middenvelder, die Ajax na een klein kwartier spelen op voorsprong zette, straalde na afloop. "Ik heb echt een team gezien, het was misschien niet de meest sprankelende wedstrijd van beide kanten, maar ik denk dat als je zo speelt, dan gaan er weinig teams van je winnen."

Met zijn openingstreffer bevestigde Klaassen opnieuw zijn reputatie als beslissende speler in grote wedstrijden. Over zijn doelpunt verwees hij met een knipoog naar een oud-teamgenoot. "Ik heb goed naar mijn vriend Lasse Schöne gekeken, het is een Lasse Schöne hè, al wil ik wel respect voor hem houden natuurlijk."