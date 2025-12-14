Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen euforisch na de Klassieker: "Dat is gewoon kippenvel"

Gijs Kila
bron: ESPN
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zondag een beladen Klassieker tegen Feyenoord met 2-0 gewonnen. Davy Klaassen opende al vroeg de score en zag Jorthy Mokio het duel in blessuretijd beslissen. Na afloop reageerde de aanvoerder bij ESPN op de suggestie van Hans Kraay jr. dat Ajax met ‘ouderwets Feyenoord knok-voetbal’ had gewonnen.

Klaassen kon zich niet vinden in die typering. "Zo wil ik het niet noemen Hans, dat is een beetje een belediging. Hard werken hoort er wel bij, dat is wel de basis. Als jij in de Arena met 2-0 wint van Feyenoord en je voelt de hele sfeer hier. Het gevoel dat ik bij het team heb deze weken, dat is gewoon kippenvel."

De middenvelder, die Ajax na een klein kwartier spelen op voorsprong zette, straalde na afloop. "Ik heb echt een team gezien, het was misschien niet de meest sprankelende wedstrijd van beide kanten, maar ik denk dat als je zo speelt, dan gaan er weinig teams van je winnen."

Met zijn openingstreffer bevestigde Klaassen opnieuw zijn reputatie als beslissende speler in grote wedstrijden. Over zijn doelpunt verwees hij met een knipoog naar een oud-teamgenoot. "Ik heb goed naar mijn vriend Lasse Schöne gekeken, het is een Lasse Schöne hè, al wil ik wel respect voor hem houden natuurlijk."

Gerelateerd:
Fred Grim geeft Kasper Dolberg een hand

Fred Grim over Ajax-tactiek: "Vind het zelf een heel lelijk plan"

0
Robin van Persie

Van Persie: "Het was wel duidelijk dat één team wilde voetballen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd