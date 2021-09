Geschreven door Jessica Westdijk 27 sep 2021 om 15:09

Davy Klaassen is na een lichte liesblessure weer helemaal fit. Afgelopen weekend tegen FC Groningen maakte hij alweer wat minuten en tegen Besiktas zou hij eventueel kunnen starten.

Of dat ook zal gebeuren, is nog de vraag. Steven Berghuis maakte bij afwezigheid van Klaassen een sterke indruk op 10. “Uiteindelijk zullen we keuzes moeten maken, dat klopt. Daar ben ik wel vrij goed in, ja. Ik kan om iedereen heen. Je kiest het team waarmee je de meeste kans hebt om te winnen. Dat moet bovenaan staan. Het team is belangrijker dan het individu”, aldus Ten Hag op de persconferentie.

Hij is erg blij met hoe Berghuis zich de laatste weken ontwikkeld heeft: “Hij heeft mij verbaasd in de progressie die hij boekt in het belopen en de timing om ruimtes te bespelen in samenwerking met de spits, maar ook in de omschakeling. Dat doet hij hartstikke goed. Op die positie is dat voor ons ongelooflijk belangrijk dat het op een hele efficiënte manier gebeurt.”