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Klaassen gaf Marcos Leonardo geen penalty: "Afspraak is afspraak"

Joram
Marcos Leonardo en Pelle Clement
Marcos Leonardo en Pelle Clement Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zich hersteld van de teleurstelling in Kroatië. Drie dagen na de nederlaag in Split wonnen de Amsterdammers met 2-5 van FC Groningen. Davy Klaassen zag zijn ploeg met meer energie spelen en vindt dat Ajax dit niveau moet vasthouden. Zelf was de aanvoerder ook onderwerp van gesprek na een gemiste strafschop en een opvallend moment met Marcos Leonardo.

Trainer Míchel Sánchez voerde zes wijzigingen door in zijn basiself na het Europese duel. Dat leek zijn ploeg goed te doen, want Ajax speelde in Groningen een stuk beter. Klaassen hoopt dat zijn team dit niveau voortaan iedere wedstrijd haalt. "Ik ben blij met wat we hebben laten zien. Dit moeten we elke drie, vier dagen laten zien. Er is duidelijk gezegd dat de afgelopen twee wedstrijden niet goed genoeg waren. Daar hebben we vandaag een antwoord op gegeven."

De aanvoerder kreeg in de eerste helft de kans om vanaf elf meter te scoren, maar liet die mogelijkheid onbenut. Marcos Leonardo had de strafschop zelf verdiend en wilde hem ook nemen. Dat zorgde voor een discussie tussen de spits en Klaassen, al benadrukt de middenvelder dat er geen ruzie was.

"Leo versierde hem en wilde hem graag nemen, maar afspraak is afspraak. Daar hadden we kort overleg over. Hij is een spits en wil scoren, dat is logisch. Maar ik nam mijn verantwoordelijkheid. Het zag eruit als ruzie, maar dat was het helemaal niet", besloot Klaassen bij ESPN.

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