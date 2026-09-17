Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen geniet bij Ajax: "Lang geleden dat ik dat heb gevoeld"

Rik Engelbertink
Davy Klaassen juicht
Davy Klaassen juicht Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen en Ajax zitten er heerlijk in de afgelopen weken. Ook Willem II werd op dinsdagavond moeiteloos opzij gezet: 5-1. Klaassen vindt het heerlijk voetballen onder trainer Míchel. 

"We zijn groeiende", was de simpele conclusie van Klaassen bij ESPN. "We moeten en willen nog een hoop verder groeien. We willen een bepaalde stabiliteit steeds meer erin krijgen, controle over wedstrijden. Vandaag heb ik geen moment het gevoel gehad dat we niet zouden winnen. Dat begint al voor de wedstrijd, dat je voelt: dit is onze dag. Het is lang geleden dat ik dat heb gevoeld."

Klaassen kent het klappen van de zweep in Amsterdam en heeft ook andere tijden meegemaakt bij Ajax. "Dat is zeker een verschil met andere periodes. Gelukkig zitten we nu in een betere fase. En dat willen we uitbouwen."

Gerelateerd:
Dies Janse

Dies Janse zeer dankbaar: "Ajax hoeft eigenlijk niets te doen"

0
Marc ter Stegen

Ter Stegen kan koffers pakken na opmerkelijk nieuws uit Duitsland

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Dies Janse zeer dankbaar: "Ajax hoeft eigenlijk niets te doen"

Ter Stegen kan koffers pakken na opmerkelijk nieuws uit Duitsland

"Na Ajax hebben wij deze zomer beste transferbalans in Eredivisie"

Klaassen geniet bij Ajax: "Lang geleden dat ik dat heb gevoeld"

Ajax in Conference League: dit is waarom Ajax pas in oktober begint

Leonardo 'derde keuze' bij Ajax: "Dan heb je niet veel aan hem"

Oud-Ajacied over Van Gaal: "Vroeg nooit hoe het met mij ging"

Sjoerd Mossou reageert: "Daar werd Ajax significant minder van"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws