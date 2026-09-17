Klaassen geniet bij Ajax: "Lang geleden dat ik dat heb gevoeld"
Davy Klaassen en Ajax zitten er heerlijk in de afgelopen weken. Ook Willem II werd op dinsdagavond moeiteloos opzij gezet: 5-1. Klaassen vindt het heerlijk voetballen onder trainer Míchel.
"We zijn groeiende", was de simpele conclusie van Klaassen bij ESPN. "We moeten en willen nog een hoop verder groeien. We willen een bepaalde stabiliteit steeds meer erin krijgen, controle over wedstrijden. Vandaag heb ik geen moment het gevoel gehad dat we niet zouden winnen. Dat begint al voor de wedstrijd, dat je voelt: dit is onze dag. Het is lang geleden dat ik dat heb gevoeld."
Klaassen kent het klappen van de zweep in Amsterdam en heeft ook andere tijden meegemaakt bij Ajax. "Dat is zeker een verschil met andere periodes. Gelukkig zitten we nu in een betere fase. En dat willen we uitbouwen."
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