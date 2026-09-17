Klaassen geniet bij Ajax: "Lang geleden dat ik dat heb gevoeld"

"We zijn groeiende", was de simpele conclusie van Klaassen bij ESPN. "We moeten en willen nog een hoop verder groeien. We willen een bepaalde stabiliteit steeds meer erin krijgen, controle over wedstrijden. Vandaag heb ik geen moment het gevoel gehad dat we niet zouden winnen. Dat begint al voor de wedstrijd, dat je voelt: dit is onze dag. Het is lang geleden dat ik dat heb gevoeld."