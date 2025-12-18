Klaassen geniet na nieuwe zege Ajax: "Positieve vibe in het team"

Davy Klaassen ziet dat het vertrouwen bij Ajax groeit naarmate de resultaten en het spel verbeteren. De aanvoerder sprak na de ruime bekerzege op Excelsior Maassluis (2-7) van een goede avond, al plaatste hij ook een kleine kanttekening.

"Het is niet perfect", begon Klaassen na afloop bij ESPN. De middenvelder stond toen al in zijn winterjas, nadat hij in de rust was gewisseld. "Maar als je met 0-4 voor de rust voorstaat, is dat gewoon goed. Het was het plan en ook onze plicht. Je moet het dan nog wel uitvoeren en dat hebben we gedaan. Op naar de volgende ronde."

Volgens Klaassen straalt het spel van Ajax inmiddels meer plezier uit. De recente overwinningen dragen daar zichtbaar aan bij. "Als je een paar keer wint en je spel wordt beter, ontstaat er een positieve vibe in het team en binnen de club. Dat merk je echt. Dat gevoel willen we vasthouden en verder uitbouwen. Winst en beter spel geven energie, iedereen wordt daar blij van."

Toch was er ook een minpuntje voor de captain. Ajax kreeg tegen de amateurs twee tegendoelpunten. Toen ESPN-verslaggever Cristian Willaert dat aanstipte, kon Klaassen er wel om lachen. "Nee, dat kan eigenlijk niet", reageerde hij. "Daar heb je helemaal gelijk in."