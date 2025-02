Klaassen geniet van jonge Ajacieden: "Dat is Ajax, geweldig"

"Dát is Ajax, dat is toch mooi, dat vind ik geweldig! Dat ik om me heen kijk en alleen maar jochies van 18 en 17 zie! Dan voel ik me wel wat oud, ja. Maar dat is toch mooi, zo ben ik als kleine jongen ook begonnen", zegt Klaassen in gesprek met Voetbal International. De ras-Ajacied sprak na de 4-0 zege op Heracles Almelo van een 'ouderwetse Ajax-avond'.

"Freewheelend winnen met 4-0, al die jonge jongens op de bank die debuteren. Dat is wat je als Ajacied wil zien", aldus Klaassen, die er graag voor de jonge jongens wil zijn. "Ik probeer ze gewoon te helpen en op die manier mijn steentje bij te dragen. Ik moet zeggen: de jonge jongens beginnen nog niet te zweven, dus dat is prima. Wat ik ze dan meegeef? Gewoon spelen zoals je kan, gewoon vertrouwen hebben, dáárom zit je bij Ajax 1."