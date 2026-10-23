Klaassen grapt over Ajax na Europese zege: "Weer titelkandidaat"

Davy Klaassen is tevreden over de manier waarop Ajax zich de afgelopen wedstrijden heeft gepresenteerd. De Amsterdammers wonnen donderdagavond met 2-0 van Atalanta en boekten daarmee opnieuw een overtuigend resultaat. De aanvoerder ziet zijn ploeg steeds beter voor de dag komen, maar waarschuwt tegelijkertijd dat de goede prestaties geen vanzelfsprekendheid zijn.

Ajax moest tegen Atalanta lang wachten op de openingstreffer. Pas in de laatste minuten wist de ploeg van Míchel Sanchez het verschil te maken. Uiteindelijk liep de thuisploeg nog uit naar een 2-0 overwinning, die volgens Klaassen meer dan verdiend was. "Uiteindelijk win je hem in de laatste paar minuten met twee goals, maar ik denk dat we daarvoor al meer verdiend hadden", vertelt de middenvelder na afloop tegenover Ziggo Sport.

De overwinning op Atalanta volgt op de ruime 2-5 zege tegen FC Groningen van afgelopen zondag. Klaassen ziet dat Ajax in beide wedstrijden een belangrijke verandering heeft laten zien ten opzichte van eerdere optredens. "Dit is de energie die je eigenlijk altijd wilt zien", benadrukt de aanvoerder. "We hebben ook wedstrijden gespeeld waarin we minder brachten en waarin we niet zo goed lijken. Afgelopen zondag doen we dat wel en dan lijken we ineens weer heel goed."