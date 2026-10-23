Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen grapt over Ajax na Europese zege: "Weer titelkandidaat"

Gijs Kila
bron: Ziggo Sport
Davy Klaassen tegen Atalanta
Davy Klaassen tegen Atalanta Foto: © MTB-Photo

Davy Klaassen is tevreden over de manier waarop Ajax zich de afgelopen wedstrijden heeft gepresenteerd. De Amsterdammers wonnen donderdagavond met 2-0 van Atalanta en boekten daarmee opnieuw een overtuigend resultaat. De aanvoerder ziet zijn ploeg steeds beter voor de dag komen, maar waarschuwt tegelijkertijd dat de goede prestaties geen vanzelfsprekendheid zijn.

Ajax moest tegen Atalanta lang wachten op de openingstreffer. Pas in de laatste minuten wist de ploeg van Míchel Sanchez het verschil te maken. Uiteindelijk liep de thuisploeg nog uit naar een 2-0 overwinning, die volgens Klaassen meer dan verdiend was. "Uiteindelijk win je hem in de laatste paar minuten met twee goals, maar ik denk dat we daarvoor al meer verdiend hadden", vertelt de middenvelder na afloop tegenover Ziggo Sport.

De overwinning op Atalanta volgt op de ruime 2-5 zege tegen FC Groningen van afgelopen zondag. Klaassen ziet dat Ajax in beide wedstrijden een belangrijke verandering heeft laten zien ten opzichte van eerdere optredens. "Dit is de energie die je eigenlijk altijd wilt zien", benadrukt de aanvoerder. "We hebben ook wedstrijden gespeeld waarin we minder brachten en waarin we niet zo goed lijken. Afgelopen zondag doen we dat wel en dan lijken we ineens weer heel goed."

Na een periode waarin de resultaten tegenvielen en de kritiek op Ajax toenam, lijkt de stemming in Amsterdam inmiddels volledig omgeslagen. Klaassen kan daar zelf wel om lachen en verwacht dat de verwachtingen rondom zijn ploeg snel weer zullen stijgen. "Er zullen wel weer mensen zeggen dat we weer titelkandidaat zijn", reageert hij met een lach.

Toch wil de ervaren middenvelder niet te ver vooruitkijken. Volgens Klaassen is het vooral belangrijk dat Ajax de intensiteit van de afgelopen wedstrijden blijft vasthouden. Alleen op die manier kunnen de Amsterdammers de positieve reeks een vervolg geven. "Klinkt heel afgezaagd, maar gewoon die energie weer elke keer brengen. Dat hebben we de laatste wedstrijden goed gedaan, dan ziet het er heel goed uit, maar het gaat niet vanzelf."

Gerelateerd:
Abdellah Ouazane

Ajax-talent Ouazane na schitterende goal: "Totaal niet mee bezig"

0
Wim Kieft

Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Een zak aardappelen op zijn rug"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen Conference League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-talent Ouazane na schitterende goal: "Totaal niet mee bezig"

Klaassen grapt over Ajax na Europese zege: "Weer titelkandidaat"

Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Een zak aardappelen op zijn rug"

Ajax slaat in slotfase toe en boekt late overwinning op Atalanta

Ten Hag wilde oud-Ajacied naar United halen: "Niet op één lijn"

Hajduk Split hard gestraft na duel met Ajax, ook STVV de dupe

Ronald de Boer kritisch: "Had hem niet in de Ajax-basis verwacht"

Opstelling Ajax bekend: Marcos Leonardo begint opnieuw in de spits
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws