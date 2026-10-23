Klaassen grapt over Ajax na Europese zege: "Weer titelkandidaat"
Davy Klaassen is tevreden over de manier waarop Ajax zich de afgelopen wedstrijden heeft gepresenteerd. De Amsterdammers wonnen donderdagavond met 2-0 van Atalanta en boekten daarmee opnieuw een overtuigend resultaat. De aanvoerder ziet zijn ploeg steeds beter voor de dag komen, maar waarschuwt tegelijkertijd dat de goede prestaties geen vanzelfsprekendheid zijn.
Ajax moest tegen Atalanta lang wachten op de openingstreffer. Pas in de laatste minuten wist de ploeg van Míchel Sanchez het verschil te maken. Uiteindelijk liep de thuisploeg nog uit naar een 2-0 overwinning, die volgens Klaassen meer dan verdiend was. "Uiteindelijk win je hem in de laatste paar minuten met twee goals, maar ik denk dat we daarvoor al meer verdiend hadden", vertelt de middenvelder na afloop tegenover Ziggo Sport.
De overwinning op Atalanta volgt op de ruime 2-5 zege tegen FC Groningen van afgelopen zondag. Klaassen ziet dat Ajax in beide wedstrijden een belangrijke verandering heeft laten zien ten opzichte van eerdere optredens. "Dit is de energie die je eigenlijk altijd wilt zien", benadrukt de aanvoerder. "We hebben ook wedstrijden gespeeld waarin we minder brachten en waarin we niet zo goed lijken. Afgelopen zondag doen we dat wel en dan lijken we ineens weer heel goed."
Na een periode waarin de resultaten tegenvielen en de kritiek op Ajax toenam, lijkt de stemming in Amsterdam inmiddels volledig omgeslagen. Klaassen kan daar zelf wel om lachen en verwacht dat de verwachtingen rondom zijn ploeg snel weer zullen stijgen. "Er zullen wel weer mensen zeggen dat we weer titelkandidaat zijn", reageert hij met een lach.
Toch wil de ervaren middenvelder niet te ver vooruitkijken. Volgens Klaassen is het vooral belangrijk dat Ajax de intensiteit van de afgelopen wedstrijden blijft vasthouden. Alleen op die manier kunnen de Amsterdammers de positieve reeks een vervolg geven. "Klinkt heel afgezaagd, maar gewoon die energie weer elke keer brengen. Dat hebben we de laatste wedstrijden goed gedaan, dan ziet het er heel goed uit, maar het gaat niet vanzelf."
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