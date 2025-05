'Klaassen gratis weg bij Ajax? Buitenlandse club legt contact'

Trabzonspor wil zich deze zomer flink gaan versterken en zoekt onder andere een ervaren middenveld. Een rol die perfect bij Klaassen past, aldus Fanatik. Het medium stelt dat de middenvelder een overstap serieus overweegt als Ajax zijn contract niet verlengt, maar een nieuwe verbintenis in de Johan Cruijff ArenA geniet wel zijn voorkeur.

Klaassen groeide op in de jeugdopleiding van Ajax en werd een belangrijke speler in het eerste elftal, waarna hij voor een buitenlands avontuur koos bij Everton en Werder Bremen. Hij keerde terug naar Amsterdam, ging nog een seizoen naar Internazionale en maakte dit seizoen weer zijn rentree in de hoofdstad. Mogelijk voegt hij dus nog een vierde buitenlandse club toe aan zijn carrière.