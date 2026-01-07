HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Klaassen haalt uit naar media: "Kan me daar soms wel aan storen"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen twijfelt er niet aan dat Ajax 'gewoon' weer uit een lastige periode gaat komen. De voetballer blikt daarnaast ook terug op de periode van John Heitinga als trainer van de club. 

"Ik had gewoon een goede band met John, ik ken hem al lang", begint Klaassen in Voetbal International. "Een ontslag is nooit leuk, maar zeker niet als je iemand best wel goed kent. Helemaal als ik dan bedenk wat voor een Ajacied hij is, dan doet het nog extra pijn."

"Je weet natuurlijk dat het zo werkt, professioneel gezien, als we zo weinig winnen. Het lastige is ook: de trainer gaat eruit, maar we hebben met zijn allen gefaald, dat moet je nooit vergeten", vindt Klaassen. "Als een trainer eruit gaat, is iedereen daar verantwoordelijk voor, klaar. Alle spelers, iedereen die bij Ajax werkt, zo moet je het wel voelen, vind ik."

Ondanks een lastig jaar maakt Klaassen zich geen zorgen. "Bij Ajax komt het altijd goed", stelt hij. "Dat is uiteindelijk echt zo. Zeker als je teruggaat kijken naar de periodes dat Ajax écht goed was, dan ging er eigenlijk altijd zo’n periode aan vooraf. Dus ik snap dat veel mensen denken dat het nog lang zal duren, maar het kan ook heel snel omdraaien. Daar moeten wij met z’n allen heel hard mee bezig zijn om dat zo snel mogelijk te bewerkstelligen."

Klaassen irriteert zich wel aan de media en de manier waarop journalist én oud-Ajacieden zich opstellen ten opzichte van de club. "Het is ook heel belangrijk dat iedereen die het beste voor heeft met Ajax, ook écht probeert Ajax naar voren te helpen in plaats van zichzelf. Dat gevoel krijg je soms, als iedereen van alle kanten maar blijft roepen. Ik kan me daar soms wel aan storen: je bent toch Ajacied, je wil Ajax toch helpen? Dan kan het niet zo zijn dat je eigen bv belangrijker is dan dat. Dan ben je in mijn ogen geen échte Ajacied."

