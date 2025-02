Klaassen heeft aflopend contract: "Speelt voor consumptiebonnen"

Davy Klaassen beschikt bij Ajax slechts over een contract voor maar een seizoen. Dus rijst de vraag wanneer er wat bekend wordt over zijn toekomst.

De analisten van ESPN bespreken de toekomst van de Ajacied. Presentator Cristian Willaert werpt op: "Hij is hier aan komen waaien, er was eigenlijk geen geld. Hij speelt voor consumptiebonnen. Dat is overdreven, maar voor Ajax-begrippen is het een zeer beperkt salaris. Moet er niet nu gewoon met hem gepraat worden om deze jongen nog een paar jaar vast te leggen?" Bram van Polen reageert direct: "Dat vind ik wel."

Voormalig Ajax-speler Marciano Vink vult aan: "Volgens mij kan hij zich hier ook een beetje fit houden, voor een eventuele stap naar het buitenland. Ik denk dat hij wel een nieuw contract wil, maar het gaat er ook om wat Ajax wil. Uiteindelijk moet je elkaar vinden. Misschien wil hij nog wel een keer vlammen, of scheppen, in het buitenland."