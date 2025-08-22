Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen heeft duidelijk doel dit seizoen: "Van het hele team"

Max
bron: Ajax TV
Davy Klaassen bedankt het publiek
Davy Klaassen bedankt het publiek Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen draagt met trots de aanvoerdersband van Ajax dit seizoen. De middenvelder wil dit seizoen weer kampioen worden met de Amsterdammers. 

Vorig seizoen ging het in de laatste weken mis, maar het doel voor dit seizoen is duidelijk. "Mijn doel is om kampioen te worden. Dat is het doel van het hele team", verzekert Klaassen in gesprek met Ajax TV. "Er is niks anders, klaar. Ik ben er elke dag mee bezig. Zeker na vorig seizoen merk je dat het er nog meer is. Het moet gewoon gebeuren, alleen het komt niet vanzelf. Het zou alles betekenen voor me. Het is waarvoor je speelt."

Klaassen werd deze zomer door John Heitinga benoemd tot aanvoerder. "De trainer kwam de vrijdag voor Telstar naar me toe. Hij zei: als je wilt, ben je dit jaar de aanvoerder. Ik zei: natuurlijk, dat is voor mij een grote eer. Ik droeg de aanvoerdersband ook al de hele voorbereiding, dus zo’n grote verrassing was het niet, maar het blijft een mooie bevestiging", aldus de ervaren middenvelder. "Spelen bij Ajax is een voorrecht en dit dan nog een extra iets erbovenop."

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jorthy Mokio

'Ajax wil toptalent niet in de weg zitten en mikt op huurdeal'

0
Mike Verweij

Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd