Klaassen heeft duidelijk doel dit seizoen: "Van het hele team"

Vorig seizoen ging het in de laatste weken mis, maar het doel voor dit seizoen is duidelijk. "Mijn doel is om kampioen te worden. Dat is het doel van het hele team", verzekert Klaassen in gesprek met Ajax TV. "Er is niks anders, klaar. Ik ben er elke dag mee bezig. Zeker na vorig seizoen merk je dat het er nog meer is. Het moet gewoon gebeuren, alleen het komt niet vanzelf. Het zou alles betekenen voor me. Het is waarvoor je speelt."

Klaassen werd deze zomer door John Heitinga benoemd tot aanvoerder. "De trainer kwam de vrijdag voor Telstar naar me toe. Hij zei: als je wilt, ben je dit jaar de aanvoerder. Ik zei: natuurlijk, dat is voor mij een grote eer. Ik droeg de aanvoerdersband ook al de hele voorbereiding, dus zo’n grote verrassing was het niet, maar het blijft een mooie bevestiging", aldus de ervaren middenvelder. "Spelen bij Ajax is een voorrecht en dit dan nog een extra iets erbovenop."