Klaassen heeft nog geen nieuw contract: "Cruijff is heel druk"
Davy Klaassen denkt momenteel niet na over een nieuw contract bij Ajax. Volgens de Ajax-middenvelder is Jordi Cruijff momenteel te druk om hiermee bezig te zijn. Na de 0-4 winst op Telstar sprak hij hierover.
"Uiteindelijk was het gemakkelijk, maar dat komt ook omdat wij het er zelf naar maakte", begint Klaassen bij ESPN over het duel. "De eerste helft creëer je nog niet kans na kans, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat de overwinning in gevaar is gekomen."
Al voor de 33ste (!) keer maakte Klaassen de eerste treffer. "Het valt mij nog mee, is dit alleen in de competitie?", lacht de middenvelder, die daarna naar een nieuw contract gevraagd wordt. "Ik denk dat Jordi Cruijff de komende dagen nog hele drukke dagen voor de boeg heeft. Die eerst maar even doorkomen."
"Hij heeft ook jongens gekocht die op mijn plek kunnen spelen", is Klaassen eerlijk. Dat boezemt hem echter geen angst in. "Dat hoort ook bij Ajax, dan wil je namelijk de beste spelers. Jij moet laten zien dat je erin hoort en niet de andere."
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