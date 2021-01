Geschreven door Auke Kooreman 31 jan 2021 om 20:01

Davy Klaassen was zondag voor de tweede keer in korte tijd in Alkmaar voor een belangrijke pot voetbal, maar was daar niet al te blij mee. Dat had te maken met het veld. Echter wist hij wel een prachtige goal te maken op het volgens hem niet al te beste veld.

“Ondanks het veld hebben wij denk ik wel verdiend gewonnen,” zei Klaassen tijdens zijn interview met ESPN. De middenvelder speelde voor de tweede keer in een week tijd op de nummer tien positie. Het grootste deel van het seizoen op de zes positie. Zondag speelde hij meer naar voren met Edson Álvarez als de echte verdedigende man achter hem. “Het is heerlijk spelen met Álvarez achter je. Hij loopt veel ruimtes dicht en speelt nu voor de tweede keer in een week een uitstekende wedstrijd. Dat vind ik persoonlijk echt heel knap. Hij heeft heel veel meegemaakt. Dan is het extra knap dat hij nu weer zo een hoog niveau haalt.”

In de maand januari wist Ajax geen wedstrijd te verliezen. Hierdoor zijn zij door in de beker en heeft Ajax een gat kunnen slaan met de concurrenten. Ajax heeft zeven punten voorsprong op de nummer 2 (PSV) en dankzij de overwinning dertien punten op de nummer vijf (AZ). Nadat Klaassen de vraag kreeg of hij het idee heeft dat Ajax op stoom is? Reageerde hij niet met een directe ja of nee, maar vind Klaassen meer dat zij de juiste spirit hebben gevonden. “Ik merk wel echt dat wij een hele goede teamspirit hebben. Het is wel duidelijk geworden dat wij echt één team zijn,” aldus Klaassen.