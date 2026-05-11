Klaassen: "Het meest pijnlijke seizoen dat ik heb meegemaakt"
Davy Klaassen heeft harde woorden gesproken over het huidige Ajax na de nederlaag tegen FC Utrecht. De middenvelder noemt het seizoen zelfs het pijnlijkste uit zijn loopbaan in Amsterdam en ziet dat de club sportief flink is weggezakt.
Ajax verloor zondag in eigen huis met 1-2 van FC Utrecht en dreigt daardoor veroordeeld te worden tot de play-offs om Europees voetbal. Na afloop liet Klaassen duidelijk merken hoe groot de teleurstelling is binnen de selectie.
"Ik mis van alles. Als je zegt dat het alleen een kwestie van kwaliteit is, dan lijkt het alsof we slechte spelers hebben en dat is niet zo", vertelt hij aan De Telegraaf. "Natuurlijk heb ik heel veel betere selecties meegemaakt. Door het beleid van de afgelopen jaren zijn we hier terechtgekomen."
Volgens de routinier is de huidige positie op de ranglijst uiteindelijk geen toeval. "We hadden met deze groep sowieso tweede moeten worden", stelt Klaassen. "Maar uiteindelijk sta je waar je staat. Als je na 33 wedstrijden vijfde staat, dan zul je wel de vijfde selectie van Nederland hebben. Natuurlijk heb ik het gevoel dat er meer in zit. Maar dat heb ik altijd."
De ervaren middenvelder spaart zijn club niet en spreekt van een dieptepunt in zijn Ajax-carrière. "Dit is het meest pijnlijke seizoen dat ik als speler van Ajax heb meegemaakt. De lat is de afgelopen jaren gewoon heel erg laag komen te liggen." Volgens Klaassen past dat totaal niet bij de identiteit van de club. "Dat is niet hoe we Ajax kennen. Daar moet echt weer een stap in worden gezet."
Toch weigert hij zich neer te leggen bij de situatie. "Ik ben teleurgesteld. Maar ik ga niet met tegenzin naar de club, want je kunt wel bij de pakken neerzitten, maar we moeten gewoon elke dag proberen beter te worden."
Klaassen merkt daarnaast dat ook de supporters het geloof langzaam verliezen. "De gelatenheid bij de supporters is misschien nog wel het meest pijnlijke", zegt hij. "Iedereen ziet het ook gewoon dat het niet klopt. En het is niet iets van twee weekjes dat we niet presteren. Dat is vanaf het begin van het seizoen zo. We proberen als team alles, maar lopen telkens tegen dezelfde problemen aan."
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax
García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA
Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"
NEC blijft Ajax nog voor op ranglijst: "Daar hebben we geluk mee"
Klaassen: "Het meest pijnlijke seizoen dat ik heb meegemaakt"
Henk Spaan doet Ajax-onthulling: "Is een week geleden rondgekomen"
Ajax Vrouwen-spits feliciteert PSV niet volmondig: "Win zelf graag"
'Ajax-directeur Beuker zit op 'dood spoor' en praat met nieuwe club'
Ajax tegen FC Groningen? "Dat wordt een bizarre wedstrijd..."
Van Hooijdonk ziet Ajax ploeteren: "Ze zijn blij met een puntje"
Van der Gijp kritisch op Ajax: "Gewoon heel slecht gedaan..."
Kaj Sierhuis bevestigt transfer: "Daarom pakte ik de microfoon"
PSV kan Ajax veroordelen tot play-offs: "Boze tongen beweerden..."
Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5
Marciano Vink met duidelijke taal over Ajax: "Functie elders"
Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Wat mij het meest verbaasd..."
Vesterlund legt uit: "Wisten dat Ajax daar moeite mee zou hebben"
Klaassen vol onbegrip: "Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."
Regeer keihard na nederlaag: "Met alle respect, dit moet erin"
García baalt: "Op dit niveau kun je dit soort fouten niet maken"
Van der Hoorn eerlijk na late zege: "Ajax hield ons in leven"
Berghuis na nederlaag: "Je moet ‘m op de kin nemen en doorgaan"
Bijzonder scenario: PSV kan Ajax laatste zet richting play-offs geven
García verklaart keuze voor Gloukh: "We hopen dat het werkt"
El Ahmadi lyrisch over Ajacied: "Hij was in alles echt geweldig"
Godts 'niet meer te houden': "Bieding die je niet kunt afwijzen"
Opstelling Ajax bekend: García wijst spits aan tegen FC Utrecht