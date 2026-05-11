Klaassen: "Het meest pijnlijke seizoen dat ik heb meegemaakt"

bron: De Telegraaf
Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen heeft harde woorden gesproken over het huidige Ajax na de nederlaag tegen FC Utrecht. De middenvelder noemt het seizoen zelfs het pijnlijkste uit zijn loopbaan in Amsterdam en ziet dat de club sportief flink is weggezakt.

Ajax verloor zondag in eigen huis met 1-2 van FC Utrecht en dreigt daardoor veroordeeld te worden tot de play-offs om Europees voetbal. Na afloop liet Klaassen duidelijk merken hoe groot de teleurstelling is binnen de selectie.

"Ik mis van alles. Als je zegt dat het alleen een kwestie van kwaliteit is, dan lijkt het alsof we slechte spelers hebben en dat is niet zo", vertelt hij aan De Telegraaf. "Natuurlijk heb ik heel veel betere selecties meegemaakt. Door het beleid van de afgelopen jaren zijn we hier terechtgekomen."

Volgens de routinier is de huidige positie op de ranglijst uiteindelijk geen toeval. "We hadden met deze groep sowieso tweede moeten worden", stelt Klaassen. "Maar uiteindelijk sta je waar je staat. Als je na 33 wedstrijden vijfde staat, dan zul je wel de vijfde selectie van Nederland hebben. Natuurlijk heb ik het gevoel dat er meer in zit. Maar dat heb ik altijd."

De ervaren middenvelder spaart zijn club niet en spreekt van een dieptepunt in zijn Ajax-carrière. "Dit is het meest pijnlijke seizoen dat ik als speler van Ajax heb meegemaakt. De lat is de afgelopen jaren gewoon heel erg laag komen te liggen." Volgens Klaassen past dat totaal niet bij de identiteit van de club. "Dat is niet hoe we Ajax kennen. Daar moet echt weer een stap in worden gezet."

Toch weigert hij zich neer te leggen bij de situatie. "Ik ben teleurgesteld. Maar ik ga niet met tegenzin naar de club, want je kunt wel bij de pakken neerzitten, maar we moeten gewoon elke dag proberen beter te worden."

Klaassen merkt daarnaast dat ook de supporters het geloof langzaam verliezen. "De gelatenheid bij de supporters is misschien nog wel het meest pijnlijke", zegt hij. "Iedereen ziet het ook gewoon dat het niet klopt. En het is niet iets van twee weekjes dat we niet presteren. Dat is vanaf het begin van het seizoen zo. We proberen als team alles, maar lopen telkens tegen dezelfde problemen aan."

