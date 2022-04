Geschreven door Idse Geurts 13 apr 2022 om 11:04

Davy Klaassen kijkt uit naar de bekerfinale van aankomende zondag tegen PSV. Voor de middenvelder wordt dit al zijn derde bekerfinale in het shirt van Ajax. Klaassen weet echter wel, wil Ajax de finale winnen, dat er beter gespeeld moet worden dan de afgelopen weken. Dit meldt Klaassen tegenover Ajax TV.

“Als team hebben we heel veel zelfvertrouwen, maar we weten wel dat het beter moet dan tegen Sparta”, begint Klaassen. “Ik wil gewoon elke prijs winnen en ook dit jaar gaan we voor de dubbel. Iedereen heeft vorig jaar gemerkt hoe mooi het seizoen kan zijn als je de beker én de titel wint”.

Hoewel Klaassen al twee bekerfinales heeft gespeeld, wordt het niet minder speciaal voor de middenvelder. “Elke wedstrijd is mooi, maar dit zijn echt de speciale wedstrijden. Hier krijg je een extra boost van. Je hebt twee kanten, nu de Ajax- en PSV-kant. Dat geeft een mooie, andere sfeer. Anders dan tijdens een normale wedstrijd”.

Hopelijk kan Klaassen dit weekend de beker weer boven zijn hoofd tillen. Zondagavond om 18:00 uur trappen Ajax en PSV af in De Kuip.