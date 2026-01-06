'Klaassen hint op transfer': "Kan veel gebeuren in het voetbal"

Het valt hem zwaar om zijn club te zien worstelen, maar Davy Klaassen (32) koestert één duidelijke wens voor het slot van zijn spelersloopbaan: afscheid nemen bij Ajax. In een interview met Voetbal International spreekt de aanvoerder openhartig over zijn toekomst.

Klaassen keerde in de zomer van 2024, na een weinig geslaagd avontuur bij Inter, voor de tweede keer terug in Amsterdam. Een jaar later verlengde hij zijn contract, waardoor hij tot medio 2027 vastligt bij Ajax. Dat betekent dat de middenvelder in principe nog anderhalf seizoen actief is voor de club waar hij al sinds zijn jeugd een sterke band mee heeft. Mocht de 41-voudig international besluiten zijn carrière na 2027 voort te zetten, dan hoopt hij die alsnog in de Johan Cruijff ArenA af te sluiten.

"Als ik zelf echt mag kiezen, zou ik het liefst hier blijven", zegt Klaassen tegen Voetbal International. "Zoals het nu gaat: ik voel me hier op mijn plek, ik voel dat we nog heel veel stappen kunnen maken. Maar ja, er kunnen natuurlijk zoveel dingen gebeuren in het voetbal."

Zo kan een nieuwe trainer andere keuzes maken en minder vertrouwen hebben in de ervaren middenvelder. "Tja, wat dan? Blijf je dan zitten of ga je ergens anders voetballen? Daarom is het best wel moeilijk om daar een planning in te maken. Maar als de situatie zo blijft, als ik het gevoel heb dat ik belangrijk kan zijn voor het team en dat Ajax blij met mij is, dan blijf ik."