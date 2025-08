Klaassen hoopt op speciale rol: "Of ik het zou willen? Tuurlijk"

Ajax wil het liefst nog een nieuwe nummer 6 naar Amsterdam halen. Jorthy Mokio is te licht bevonden, terwijl ook Davy Klaassen een optie is. Klaassen zelf juicht de komst van een extra 6 toe.

"Ik denk dat we op een paar posities nog wel versterkingen kunnen gebruiken, maar volgens mij is de club daar druk mee bezig", aldus Klaassen bij Voetbal International. Klaassen benadrukt dat er leiderschap van achteruit moet komen. Maar ook op het veld moet dat gebeuren: is er al een aanvoerder gekozen? "Geen idee", reageert Klaassen. "Daar heeft de trainer volgens mij nog geen keuze in gemaakt."

"Of ik het zou willen? Tuurlijk, altijd, dat is toch een grote eer", is hij duidelijk. "We zijn er nog over aan het nadenken", zegt Heitinga daar zelf over. "Dat hangt ook weer af van de spelers die nog komen of gaan. Ik zal eerlijk zeggen: ik hoop dat er kwaliteit bij komt, maar dat het straks ook gewoon klaar is met die window."