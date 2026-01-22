Laatste nieuws
Klaassen hoopvol over toekomst: "De tijd dat Ajax écht goed was"

Max
bron: Voetbal International
Davy Klaassen tegen Villarreal
Davy Klaassen tegen Villarreal Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen kijkt met vertrouwen naar de toekomst van Ajax. De Amsterdammers beleven vooralsnog een teleurstellend seizoen, maar de middenvelder heeft hoop op betere tijden. 

De laatste weken krijgen veel jeugdspelers de kans bij Ajax en dat zorgt voor enthousiasme bij Klaassen. "Als ik het over vroeger heb, over de tijd dat het bij Ajax écht goed was, dan was het toch vaak op die manier. Dat er misschien wat minder geld was, een wat mindere periode, dan moet je iets meer op je jeugd vertrouwen", vertelt hij aan Voetbal International. "Dan kunnen we er heel veel plezier aan beleven."

De aanvoerder van de Amsterdammers geniet enorm van de talenten die zich laten zien. "Het doet me ook gewoon denken aan vroeger, dat ik zelf jong was en heel veel leerde van spelers als Jan Vertonghen of Christian Poulsen. Gewoon, hoe ze de sport beleefden", blikt hij terug. "Daar probeer ik die jonge gasten nu ook wat bij te helpen, met de wat oudere spelers als Steven Berghuis en Remko Pasveer. Dat is denk ik ook normaal."

Davy Klaassen
