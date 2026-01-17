Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Klaassen: "Ik denk dat je het moet zoeken bij de wisselvalligheid"

Amber
bron: ESPN
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen wijt het puntenverlies tegen Go Ahead Eagles aan de wisselvalligheid van Ajax. De Amsterdammers leken zaterdagavond op weg naar een comfortabele zege na een sterke eerste helft en een 2-0 voorsprong, maar gaven die marge na rust uit handen: 2-2. In gesprek met ESPN sprak de aanvoerder van Ajax van 'onnodig' puntenverlies.

Op de vraag of Ajax twee punten heeft laten liggen, is Klaassen duidelijk. "Ja, uiteindelijk wel. Je speelt een goede eerste helft en je komt 2-0 voor... Dan mag het niet meer misgaan hier." Volgens de middenvelder raakte Ajax na de pauze de controle kwijt, mede door ruimte die onnodig werd weggegeven.

Verslaggever Cristian Willaert merkte op dat Go Ahead tactisch iets veranderde en dat Ajax daar geen antwoord op had. Klaassen herkent dat beeld en gaf toe zichtbaar geïrriteerd te zijn na de aansluitingstreffer. "Er kwamen toch gaten in de lijn. Je hebt een lijn van vijf en als je goed schuift met elkaar, dan moeten ze daar niet doorheen kunnen spelen."

De aanvoerder baalt vooral van het moment waarop Ajax instortte. "Dat is gewoon onnodig, zeker na zo'n eerste helft. Je hebt een goed gevoel en dat is dan niet lekker." Ook de wissels kwamen ter sprake. Klaassen werd zelf naar de kant gehaald en kreeg de vraag wat het plan daarachter was. "Om ons team sterker te maken. Om die 3-2 te maken."

Volgens Klaassen lag het probleem echter niet bij de wisselingen. Hoewel Ajax na de ingrepen een mindere fase kende, wijst hij op een breder manco. "Ik denk niet dat je het in de wissels moet zoeken. Ik denk dat je het moet zoeken bij de wisselvalligheid, wat best wel vaak gebeurt dit seizoen. Dat moet eruit", besluit de 32-jarige middenvelder.

