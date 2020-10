Geschreven door Auke Kooreman 22 okt 2020 om 14:10

Ajax speelde woensdagavond eindelijk weer Champions League nadat de Amsterdammers vorig jaar op de laatste speeldag werden uitgeschakeld. Voor Davy Klaassen was het wel even anders, maar de Ajacied genoot van het hoge niveau.

In de Nederlandse media leek de keuze voor Man Of The Match een makkelijke keuze: Davy Klaassen en David Neres, maar Engelse media denken daar anders over. The Mirror sprak al niet heel vaak positief over de terugkeerde middenvelder en dat was niet anders na het Champions League duel.

“Davy’s struggles”, kopt de tabloid. “Na een moeizaam seizoen bij Everton en twee jaar bij Werder Bremen was hij ook niet overtuigend. Klaassen keerde deze zomer terug bij Ajax. Helaas voor Erik ten Hag bleek de enorme snelheid van deze wedstrijd hem te veel. Op zijn 27ste ziet hij eruit als een man van gisteren”. Die woorden kwamen niet over met die van Wim Kieft en René van der Gijp. De oud-profvoetballers en tegenwoordig analisten hebben al aardig wat Champions League wedstrijden gedaan, maar beide mannen waren 100% eens met elkaar over Davy Klaassen. “Beide trainers wisselden hun beste spelers. Dat is toch te gek voor woorden? Davy Klaassen bracht zoveel diepgang en het lijkt wel alsof hij 3 longen heeft. Ik dacht altijd dat je op de cursus voor trainerslicentie als eerst leert dat je niet je beste spelers in een keer eraf moet halen,” beaamde van der Gijp.

Klaassen begreep de wissel van zijn trainer ook niet helemaal. Hij wist niet waarom hij werd gewisseld, maar was wel erg kritisch over zijn eigen spel. “Zonde is het woord dat het best past bij deze wedstrijd. Ik weet niet waarom ik werd gewisseld,” vertelt de middenvelder tegen Helene Hendriks. De presentatrice vroeg daarop door en vroeg wat Klaassen vond van zijn eigen speelbeeld. “De trainer had op dat moment denk wel andere dingen aan zijn hoofd in plaats van mij een uitleg geven over de wissel. Mijn spel was vandaag oké, maar het kan nog beter,” aldus Klaassen.