Klaassen in de maling genomen: "Wat als ze nu moet bevallen?"

Davy Klaassen bereikte zondag een mooie mijlpaal voor Ajax. Teamgenoten Remko Pasveer en Steven Berghuis besloten de middenvelder daarom in de maling te nemen.

Klaassen maakte tegen Heracles Almelo zijn honderdste doelpunt voor Ajax, dus beloonden Pasveer en Berghuis hem met honderd voetballen in zijn auto. Tijdens het wachten op Klaassen merken ze op dat zijn vrouw hoogzwanger is. "Oh nee, wat als ze nu ineens moet bevallen?! Ik heb een afspraak, ik kan hem dus niet afzetten", wordt er gelachen. "Ik ook niet."

Mister 1-0 was er verbaasd toen hij bij zijn auto aankwam, maar kon er wel om lachen.