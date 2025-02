Klaassen waarschuwt Ajax: "Dan val je snel weer naar beneden"

Ajax beleeft succesvolle weken. De Amsterdammers plaatsten zich voor de tussenronde van de Europa League en zetten daarin een goede stap door Union Sint-Gillis in België te verslaan. In de Eredivisie werd bovendien de koppositie veroverd en de voorsprong op PSV vergroot. Toch is Davy Klaassen niet geneigd om mee te gaan in de euforie.

De middenvelder heeft in het verleden vaker meegemaakt dat een sterke periode uiteindelijk weinig opleverde. Zo stond hij in 2016 op het veld toen Ajax op de slotdag van de competitie de landstitel verspeelde door een gelijkspel tegen De Graafschap. Met die ervaring in het achterhoofd blijft Klaassen waakzaam. Na de recente successen benadrukt de Ajacied het belang van focus en discipline. "De mindset moet altijd hetzelfde zijn. Door die mindset zijn we waar we nu zijn. Dat moet je vast zien te houden. In de laatste paar weken zijn we omhooggeschoten op de ranglijst, als je niet oppast val je ook weer snel naar beneden" waarschuwt hij tegenover Voetbal International.

Woensdagmiddag, voorafgaand aan de return tegen Union Sint-Gillis in de Europa League, sprak Klaassen tijdens de persconferentie over zijn liefde voor Europees voetbal. "In de Europa League is het doel heel makkelijk, ronde voor ronde verder komen. Je weet niet wie je in de volgende ronde treft en dat vind ik het mooie van Europees voetbal." Ondanks de positieve resultaten van de afgelopen weken blijft de middenvelder dus voorzichtig. Voor Ajax geldt dat er nog niets gewonnen is en dat de komende wedstrijden bepalend zullen zijn voor het verdere verloop van het seizoen.