Klaassen kijkt naar Ajacied: "Weinig reden om hem weg te doen"

Davy Klaassen vindt dat Fred Grim het huidige seizoen mag afmaken als de interim-trainer zijn zegereeks met Ajax voortzet. Dat vertelde de middenvelder op de persconferentie na De Klassieker. Zondagmiddag wonnen de Amsterdammers met 2-0 van aartsrivaal Feyenoord, waarbij Klaassen zelf de 1-0 scoorde en tevreden terugkijkt op de overwinning.

In de perszaal van de Johan Cruijff ArenA kreeg Klaassen de vraag of dit het moment is dat de directie van Ajax moet beslissen dat Grim het seizoen afmaakt. "Wie is de directie op dit moment? Daar moeten ook nog keuzes gemaakt worden, toch?", antwoordde de aanvoerder tegenover VoetbalPrimeur. "Ik denk dat ze nu op zoek zijn naar een technisch directeur."

Klaassen noemt het 'heel goed' dat de club eerst een technisch directeur zoekt voordat er verdere stappen worden gezet. Over zijn eigen mening zegt hij: "We winnen nu vier keer op rij, dus iedereen is hartstikke blij. Er zit een stijgende lijn in. Ik heb weinig te klagen op dit moment."

Toch vindt Klaassen het "heel moeilijk" om een definitief antwoord te geven. "Ik denk dat het heel goed is dat we de tijd nemen om dat fundament weer op te bouwen. Maar als Fred (Grim, red.) blijft winnen, dan hebben ze weinig reden om hem weg te doen, denk ik", sloot de doelpuntenmaker zijn verhaal over de interim-trainer af.