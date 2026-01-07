Klaassen kijkt naar voetbalpensioen: "Zie kinderen graag opgroeien"

Het doet Davy Klaassen (32) pijn om te zien hoe zijn club het lastig heeft, maar voor het einde van zijn spelerscarrière heeft hij één uitgesproken droom: afsluiten bij Ajax.

De middenvelder denkt al geregeld na over wat er na het voetbal komt. Een rol als (jeugd)trainer sluit hij niet uit. "Ik vind het wel leuk om met jonge mensen te werken en over het spel na te denken", zegt Klaassen tegenover Voetbal International. "Wat dat betreft, zou ik wel willen kijken of ik het kan en of ik het leuk vind, trainer zijn."

Tegelijkertijd ziet Klaassen ook de keerzijde van dat vak. "Aan de andere kant, is het wel echt een 24/7 job, en ik zie mijn kinderen toch ook graag opgroeien”, aldus de Ajacied, die vorig jaar vader werd. "Dus ik ben er nog niet uit. Laten we het maar zo lang mogelijk uitstellen, want zoals ik me nu voel, wil ik nog heel lang doorvoetballen."

Ajax hervat zondag de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Telstar. Na zeventien speelrondes staan de Amsterdammers derde, met een achterstand van vijf punten op nummer twee Feyenoord en zestien punten op koploper PSV. NEC volgt kort daarachter en heeft slechts één punt minder dan Ajax.