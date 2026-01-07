HNM De Podcast
Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen kijkt naar voetbalpensioen: "Zie kinderen graag opgroeien"

Arthur
bron: Voetbal International
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Het doet Davy Klaassen (32) pijn om te zien hoe zijn club het lastig heeft, maar voor het einde van zijn spelerscarrière heeft hij één uitgesproken droom: afsluiten bij Ajax.

De middenvelder denkt al geregeld na over wat er na het voetbal komt. Een rol als (jeugd)trainer sluit hij niet uit. "Ik vind het wel leuk om met jonge mensen te werken en over het spel na te denken", zegt Klaassen tegenover Voetbal International. "Wat dat betreft, zou ik wel willen kijken of ik het kan en of ik het leuk vind, trainer zijn."

Tegelijkertijd ziet Klaassen ook de keerzijde van dat vak. "Aan de andere kant, is het wel echt een 24/7 job, en ik zie mijn kinderen toch ook graag opgroeien”, aldus de Ajacied, die vorig jaar vader werd. "Dus ik ben er nog niet uit. Laten we het maar zo lang mogelijk uitstellen, want zoals ik me nu voel, wil ik nog heel lang doorvoetballen."

Ajax hervat zondag de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Telstar. Na zeventien speelrondes staan de Amsterdammers derde, met een achterstand van vijf punten op nummer twee Feyenoord en zestien punten op koploper PSV. NEC volgt kort daarachter en heeft slechts één punt minder dan Ajax.

Gerelateerd:
Stije Resink

Stije Resink naar Ajax? "Ik heb nog niets uit Amsterdam gehoord"

0
Oscar Gloukh en Gijs Smal

'Ajax zet Gloukh verkeerd in': "Daar moet je hem niet gebruiken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd