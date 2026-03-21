Klaassen klaar voor Klassieker: "Hoef je tegen hem niet te zeggen"

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Davy Klaassen baalt Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen staat namens Ajax als ware routinier op het veld tijdens het treffen van de Amsterdammers met Feyenoord van zondagmiddag. Waar moet een aanvoerder op focussen?

"In mijn eerste periode bij Ajax werd ik op jonge leeftijd al aanvoerder. Dan neem je iets meer het woord en benoem je iets vaker. Bijvoorbeeld dat spelers moeten beseffen hoe Feyenoord een wedstrijd ingaat: met het mes tussen de tanden", zegt Klaassen tegenover het Algemeen Dagblad.

"Ik ga niet met jongens zitten of zo. Ik doe het vaak subtiel", vervolgt de middenvelder. "Ik probeer een voorbeeld te zijn en het besef en gevoel over te brengen dat dit niet een normale pot is waar de tegenstander gewoon druk zet. Hier gaat het er vol op."

"Zeker na zo’n 4-0 zege op Sparta kun je best denken: lekker even uitrusten. Dat moet je tegengaan als spelers, staf en club. Iemand als Tomiyasu hoef je dat niet uit te leggen", zegt hij. "Die laat zich na jaren bij Arsenal niet gek maken."

Zelf geniet Klaassen ook intens van het duel. "De Klassieker is mooi, intens en speciaal. Ik heb ’m gelukkig vaak gewonnen. Ik verloor er pas twee. Dat houd ik graag zo."

