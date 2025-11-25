Klaassen: "Klote om te verliezen, maar ik zie wél vooruitgang"

Ajax verloor dinsdagavond ook het vijfde duel in de Champions League dit seizoen. De teleurstelling was opnieuw groot bij aanvoerder Davy Klaassen, maar de middenvelder zag ook positieve aanknopingspunten bij de Amsterdammers.

"Teleurstellend is het. Maar ik denk dat we patronen willen zien, vastigheden", begint Klaassen bij Ziggo Sport. "Die zag ik meer dan de afgelopen weken. Daar moeten we op voortborduren, maar feit blijft dat we verloren hebben." Waar won Benfica de wedstrijd? "Op twee beslissende momenten. Ze scoren uit de hoekschop en een counter, terwijl wij drie kansen kregen die er niet in zijn gegaan. Alleen zag ik wél een ploeg die beter heeft gespeeld dan de afgelopen weken. Daar moet je op bouwen, stap voor stap."

"Dan gaan de resultaten vanzelf komen. Als je verliest, dan is dat wel gewoon klote. Maar die vooruitgang die je zoekt, heb ik wel gezien. Daar moeten we mee verder. Dat is lastig, maar zaak is dat we hier samen uit gaan komen. Dit zijn geen makkelijke tijden om Ajacied te zijn. Iedereen heeft er last van. Maar we moeten vooruit. Dat gaat niet in één keer van nul naar honderd helaas", aldus Klaassen.