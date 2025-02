Klaassen krijgt compliment: "Hij is briljant met en zonder bal"

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Europa League op tegen Union Sint-Gillis en trainer Francesco Farioli zat woensdag tijdens de persconferentie naast Davy Klaassen. De Italiaanse oefenmeester was vol lof over de middenvelder.

"Davy is briljant met en zonder bal. Hij kan het spel goed lezen", sprak Farioli, geciteerd door NOS. "Ik vind hem ook symbool staan voor de hele selectie, die snel leert en daardoor flexibel is. Davy is iemand die informatie makkelijk tot zich neemt en dat snel toepast op het veld."

Klaassen sprak zelf over zijn verschillende rollen in Ajax 1. "We hebben veel meetings en inmiddels moet iedereen wel weten wat er wordt gevraagd op elke positie. Dus het wennen valt wel mee", reageert hij. "Als 'nummer 6' (controleur) ben ik meer bezig met het voorkomen van doelpunten, terwijl ik als 'nummer 10' (aanvallende middenvelder) weer meer de focus moet leggen op het maken van doelpunten", besluit Klaassen over zijn positie.