Klaassen krijgt lachers op hand: "Niet in elke zaak waar ik kom"

Davy Klaassen staat op woensdagavond tegenover Internazionale in de Champions League. Ajax is terug na een aantal jaar afwezigheid. Dat merkte de middenvelder wel in de stad Amsterdam, al moet men het sentiment niet overdrijven.

"Het is niet dat in elke zaak waar ik kom, opeens het Champions League-deuntje aanspringt, dat niet", zegt Klaassen lachend op de afsluitende persconferentie. "Maar je hoort wel dat mensen blij zijn dat we weer terug zijn in de Champions League."

Klaassen fietst door de stad, trainer John Heitinga doet hetzelfde: "Ik ga ook op de fiets. Of ik wandel. Je proeft en voelt, zeker in de stad als je een kop koffie haalt, dat iedereen wel bezig is met de Champions League."

"Ik woon vlak bij het Museumplein, dat is gewoon speciaal", zegt hij. "Toen ik in 95' zelf nog een kleine jongen was, dan zie je die beelden nog met Van Gaal en die spelers. Een paar van die spelers werken nog binnen de club, de Champions League, de cup met de grote oren, dat zijn hele mooie herinneringen."