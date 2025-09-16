Kick-off
Heitinga krijgt flinke kritiek: "We zien veel liever Mokio daar"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen krijgt lachers op hand: "Niet in elke zaak waar ik kom"

Rik Engelbertink
bron: Persconferentie
Davy Klaassen kijkt bedrukt
Davy Klaassen kijkt bedrukt Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen staat op woensdagavond tegenover Internazionale in de Champions League. Ajax is terug na een aantal jaar afwezigheid. Dat merkte de middenvelder wel in de stad Amsterdam, al moet men het sentiment niet overdrijven. 

"Het is niet dat in elke zaak waar ik kom, opeens het Champions League-deuntje aanspringt, dat niet", zegt Klaassen lachend op de afsluitende persconferentie. "Maar je hoort wel dat mensen blij zijn dat we weer terug zijn in de Champions League."

Klaassen fietst door de stad, trainer John Heitinga doet hetzelfde: "Ik ga ook op de fiets. Of ik wandel. Je proeft en voelt, zeker in de stad als je een kop koffie haalt, dat iedereen wel bezig is met de Champions League."

"Ik woon vlak bij het Museumplein, dat is gewoon speciaal", zegt hij. "Toen ik in 95' zelf nog een kleine jongen was, dan zie je die beelden nog met Van Gaal en die spelers. Een paar van die spelers werken nog binnen de club, de Champions League, de cup met de grote oren, dat zijn hele mooie herinneringen."

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Arno Vermeulen

Arno Vermeulen snapt transfers Ajax niet: "26 miljoen uitgegeven"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd