Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"

Niek
Davy Klaassen baalt van de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht
Davy Klaassen baalt van de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht Foto: © Pro Shots

Ajax verloor zondag in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Utrecht en daardoor is de club uit Amsterdam gezakt naar een vijfde plek. Davy Klaassen was maandagavond bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport aanwezig om te praten over het matige seizoen van Ajax. 

De routinier wees onder andere naar het gemis van Jordan Henderson. "Het was een grote aderlating dat Henderson wegging", blikt hij terug. "Hij wordt ook ondergewaardeerd. Hij werd weggezet als simpele voetballer. Maar we moesten blij zijn dat hij bij Ajax en in de Eredivisie speelde. Als hij weggaat, valt er wel wat weg. Op voetballend gedeelte en een persoonlijkheid. Dat had ik graag vervangen zien worden", constateert Klaassen.

Ook het vertrek van Farioli werd besproken. "Hij wordt door heel veel mensen in Nederland ondergewaardeerd, maar niet door de mensen uit ons team", benadrukt de middenvelder. "Hij wordt weggezet als verdedigende trainer, allemaal heel negatief. Het is heel jammer dat hij bij ons wegging. Hij had Ajax na een moeilijk seizoen tot leven gebracht. Hij heeft Ajax echt tot leven gebracht en mee laten doen. Daarom vond ik het jammer dat hij wegging", aldus Klaassen. 

Gerelateerd:
Arnold Bruggink in het bos

Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"

0
Lucas Jetten aan de bal tegen Roda JC

'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax spelers & staf Ajax bestuur & beleid
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"

'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'

Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"

Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"

"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"

Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"

Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"

Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws