Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
Ajax verloor zondag in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Utrecht en daardoor is de club uit Amsterdam gezakt naar een vijfde plek. Davy Klaassen was maandagavond bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport aanwezig om te praten over het matige seizoen van Ajax.
De routinier wees onder andere naar het gemis van Jordan Henderson. "Het was een grote aderlating dat Henderson wegging", blikt hij terug. "Hij wordt ook ondergewaardeerd. Hij werd weggezet als simpele voetballer. Maar we moesten blij zijn dat hij bij Ajax en in de Eredivisie speelde. Als hij weggaat, valt er wel wat weg. Op voetballend gedeelte en een persoonlijkheid. Dat had ik graag vervangen zien worden", constateert Klaassen.
Ook het vertrek van Farioli werd besproken. "Hij wordt door heel veel mensen in Nederland ondergewaardeerd, maar niet door de mensen uit ons team", benadrukt de middenvelder. "Hij wordt weggezet als verdedigende trainer, allemaal heel negatief. Het is heel jammer dat hij bij ons wegging. Hij had Ajax na een moeilijk seizoen tot leven gebracht. Hij heeft Ajax echt tot leven gebracht en mee laten doen. Daarom vond ik het jammer dat hij wegging", aldus Klaassen.
