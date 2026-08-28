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Klaassen kritisch na zege: "Tegen zo'n ploeg mag dat niet gebeuren"

Joram
Davy Klaassen juicht
Davy Klaassen juicht Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen kan met een goed gevoel terugkijken op de Europese avond van Ajax. De Amsterdammers rekenden donderdag in de Johan Cruijff ArenA af met FC Sion en wonnen met 5-3. Omdat ook de heenwedstrijd in Zwitserland al met 2-4 was gewonnen, is Ajax verzekerd van een plek in de competitiefase van de Conference League.

De aanvoerder is vooral tevreden met het feit dat Ajax zich op overtuigende wijze heeft geplaatst. "Dan ben je overtuigend door", zo luidt zijn eerste reactie bij Ziggo Sport. "Dus ik ben op dit moment blij dat we door zijn."

Toch zag Klaassen ook een verbeterpunt. Ajax scoorde vijf keer, maar moest tegelijkertijd drie tegentreffers incasseren. De middenvelder, die zelf de 2-2 voor zijn rekening nam, is daar kritisch over. "Zeker. Tegen zo’n ploeg wil je, als je kritisch kijkt, geen drie tegendoelpunten krijgen. Maar op dit moment overheerst toch de blijdschap en misschien de focus op die vijf goals."

Volgens Klaassen is de Europese kwalificatie belangrijk voor Ajax als geheel. De extra wedstrijden zijn volgens hem niet alleen waardevol voor de spelersgroep, maar ook voor de rest van de club. "Ik denk voor alle geledingen van de club, ook voor ons als spelers. Je wilt niet één keer per week voetballen, je wilt zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Voor het aanzien van de club is het belangrijk en voor de financiële afdeling van de club zal het ook belangrijk zijn. Dus we zijn allemaal heel blij."

Ook de sfeer in de Johan Cruijff ArenA stemde Klaassen tevreden. De supporters zorgden tijdens de doelpuntrijke avond voor een goede ambiance, iets wat volgens de aanvoerder de club weer moet zien op te bouwen. "Dat moet je weer terug gaan creëren", zegt Klaassen. "Het is zeker vorig jaar niet altijd leuk geweest. Dan is het logisch dat de mensen niet blij zijn."Op zo’n avond voel je dat de mensen weer blijer worden. Dat wil je samen laten uitgroeien tot iets moois."

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