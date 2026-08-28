Klaassen kritisch na zege: "Tegen zo'n ploeg mag dat niet gebeuren"

Davy Klaassen kan met een goed gevoel terugkijken op de Europese avond van Ajax. De Amsterdammers rekenden donderdag in de Johan Cruijff ArenA af met FC Sion en wonnen met 5-3. Omdat ook de heenwedstrijd in Zwitserland al met 2-4 was gewonnen, is Ajax verzekerd van een plek in de competitiefase van de Conference League.

De aanvoerder is vooral tevreden met het feit dat Ajax zich op overtuigende wijze heeft geplaatst. "Dan ben je overtuigend door", zo luidt zijn eerste reactie bij Ziggo Sport. "Dus ik ben op dit moment blij dat we door zijn." Toch zag Klaassen ook een verbeterpunt. Ajax scoorde vijf keer, maar moest tegelijkertijd drie tegentreffers incasseren. De middenvelder, die zelf de 2-2 voor zijn rekening nam, is daar kritisch over. "Zeker. Tegen zo’n ploeg wil je, als je kritisch kijkt, geen drie tegendoelpunten krijgen. Maar op dit moment overheerst toch de blijdschap en misschien de focus op die vijf goals."