"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Klaassen kritisch ondanks Ajax-zege: "Een soort tenniswedstrijd"

Amber
bron: ESPN
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen was na afloop van de 2-0 overwinning op Telstar kritisch over het spel van Ajax. De captain vond dat zijn ploeg onnodig veel kansen weg gaf.

"Tuurlijk zijn de drie punten uiteindelijk het belangrijkste, maar het is denk ik wel duidelijk dat het beter moet dan vandaag", zei Klaassen voor de camera van ESPN. "We geven veel te veel weg. Daarentegen creëren we wel genoeg mogelijkheden om tot kansen te komen, maar dit spelen we niet goed genoeg uit. Het was te veel heen en weer."

Telstar kreeg in de openingsfase drie grote kansen en raakte zelfs de paal. "Dit waren losse momenten, maar daardoor krijg je wel een heen en weerwedstrijd. Een soort tenniswedstrijd. Dat moet je gewoon voorkomen. We creëren zelf heel veel kansen, maar geven te veel weg", vervolgde de Ajacied.

Op de vraag of de aanvoerdersband een verrassing was, antwoordde Klaassen: "Ik was de hele voorbereiding al aanvoerder, dus dit kwam niet als volledige verrassing."

