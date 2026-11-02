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Klaassen legt opvallende keuze Michel uit: "Maakt niet veel uit"

Gijs Kila
bron: ESPN
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen heeft zich positief uitgelaten over zijn nieuwe rol bij Ajax. Trainer Míchel Sánchez gebruikte de 33-jarige aanvoerder tegen FC Groningen en Atalanta als rechtsbuiten, een positie waarop hij normaal gesproken niet speelt. Volgens Klaassen verschilt zijn rol op de rechterflank echter minder van zijn vertrouwde positie op het middenveld dan op het eerste gezicht lijkt.

De keuze van Sánchez is opvallend, omdat Ajax regelmatig kritiek krijgt op het gebrek aan snelheid en diepgang op de flanken. Met Klaassen als rechtsbuiten kiest de Spaanse oefenmeester niet voor een traditionele vleugelaanvaller, maar voor een extra middenvelder die vanuit de rechterkant naar binnen kan bewegen.

Klaassen kijkt tevreden terug op zijn eerste twee optredens in die rol. De aanvoerder benadrukt dat hij ondanks zijn andere uitgangspositie grotendeels in dezelfde ruimtes terechtkomt als wanneer hij op het middenveld speelt. "Die twee wedstrijden gingen goed, dus dat pakte goed uit", stelt Klaassen bij ESPN. "Als ik het vanuit mijn eigen positie bekijk, maakt het eigenlijk niet heel veel uit, omdat ik grotendeels in dezelfde ruimtes kom als normaal. Het verschil is vooral dat je op dat moment een mannetje extra op het middenveld hebt en een mannetje minder aan de buitenkant."

De positiewisseling past bij de ideeën van Sánchez, die eerder al benadrukte dat diepgang niet uitsluitend afhankelijk is van snelheid. Volgens de trainer zijn vooral de bereidheid om loopacties te maken en de timing daarvan belangrijk.

Hoewel het gebrek aan snelheid op de vleugels regelmatig onderwerp van discussie is, speelt dat volgens Klaassen binnen de selectie nauwelijks een rol. De middenvelder geeft aan dat Sánchez vooral hamert op beweging en het zoeken van ruimtes achter de verdediging. "Daar is niet op die manier over gesproken", zegt Klaassen. "Hij vraagt wel altijd om diepte en veel beweging. Dat is iets wat ik vanuit die positie zeker moet doen en wat hij belangrijk vindt."

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