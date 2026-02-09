Klaassen looft collega: "Als hij erin komt, brengt hij altijd wat"

Davy Klaassen ging er eigenlijk al niet meer vanuit dat Ajax nog een resultaat zou halen in Alkmaar. Toch kwam de ploeg in de extra tijd langszij tegen AZ (1-1), dankzij een kopbal van Kian Fitz-Jim.

Volgens Klaassen lag de basis voor een beter resultaat al vóór rust. "In de eerste helft hadden we het betere van het spel", vertelde hij bij ESPN. Ajax wist het overwicht alleen te weinig om te zetten in echte kansen. "We hadden veel mogelijkheden tot kansen, maar dan ontbreekt net de laatste bal, de laatste goede keuze om een honderd procent kans te krijgen."

De openingstreffer viel echter snel na rust, en die kwam van AZ. "Het werd iets meer een heen-en-weerwedstrijd, zonder dat beide teams echt kansen kregen. Maar als zij een goal maken, dan help je hen in hun spel. Dan kunnen zij dat spel blijven spelen, want ze hoeven niet meer."

Ajax bleef lang zoeken naar de gelijkmaker en creëerde weinig, tot Wout Weghorst in de slotfase binnen de lijnen kwam. Dat zorgde direct voor meer dreiging, merkte Klaassen op. "We creëren weinig, maar je weet als Wout erin komt, dat hij altijd wat kan brengen. Je gaat lange ballen spelen en dan hoeft hij maar een keer goed te vallen. En dat deed hij gelukkig." De uiteindelijke goal kwam van het hoofd van Fitz-Jim, wat Klaassen geen verrassing vond. "Fitz is een goede kopper, dat weten jullie nu ook."