Klaassen lovend over Ajax-speler na zege: "Geen koekebakker"
Davy Klaassen is opgelucht na de 1-2 overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam. De aanvoerder zag zijn ploeg sterk beginnen, maar erkent dat de Amsterdammers gedurende de wedstrijd steeds meer moeite kregen. Vooral doelman Marc-André ter Stegen maakte indruk op Klaassen, die de Duitser na afloop uitgebreid complimenteerde.
Ajax begon goed aan het duel op Het Kasteel en kwam via Abdellah Ouazane op voorsprong. Nadat Sparta langszij was gekomen, zorgde Tolu Arokodare vlak voor rust voor de winnende treffer. Vooral in de tweede helft moesten de Amsterdammers vervolgens alle zeilen bijzetten om de overwinning veilig te stellen. "Ik vond ons vandaag in de eerste twintig minuten goed. We hadden volle controle over het spel. Daarna raakten we het even kwijt", vertelt Klaassen na afloop bij ESPN. "Het was allemaal niet geweldig, maar wel een nuttige overwinning."
De middenvelder zag dat Ajax na de pauze nauwelijks meer onder de druk van Sparta uitkwam. "De tweede helft was echt niet top. We kwamen te weinig van achteruit naar voren", erkent hij.
Dat Ajax de drie punten uiteindelijk toch mee naar Amsterdam nam, was mede te danken aan Ter Stegen. De Duitse doelman hield zijn ploeg met verschillende belangrijke reddingen op de been en kon na afloop rekenen op complimenten van zijn aanvoerder. "Ter Stegen stond goed te keepen. Die heeft een paar goede reddingen verricht", aldus Klaassen. "Ik wil niet zeggen dat hij ons heeft gered, maar wel prettig dat hij er staat. Ik vind hem geen koekebakker. Heel blij dat hij er staat."
Klaassen begon zelf op de reservebank en kwam pas bij aanvang van de tweede helft binnen de lijnen. De middenvelder kampte de afgelopen dagen met fysieke klachten, waardoor hij niet aan de aftrap verscheen. "Ik ben de hele week al een beetje aan het hoesten, maar ja, voor de wedstrijd tegen Atalanta had ik daar ook al last van en toen speelde ik wel. Het liefst wil ik natuurlijk altijd negentig minuten spelen."
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