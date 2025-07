Klaassen lyrisch: "Dat zie je nu ook terug in zijn trainerschap"

Klaassen blikt met de clubkanalen terug op een 'gek seizoen'. "Ik kwam er zelf pas later in het seizoen bij. Tot vijf wedstrijden voor het einde was het een goed en leuk seizoen. Daarna is er veel misgegaan", erkent hij. "We moeten de goede dingen van vorig jaar meenemen en van de mindere moeten we leren. De enige manier om het een beetje te verzachten is het winnen van een titel, dan gaat die pijn weer echt weg."

Dat moet gebeuren met nieuwe hoofdtrainer Heitinga, die in het verleden nog samenspeelde met Klaassen. "Hij was echt een verbinder. Hij was veel met iedereen bezig, dat zie je nu ook terug in zijn trainerschap", legt de 32-jarige doelpuntenmaker uit. "Hij vindt het menselijke aspect heel belangrijk. Hij hamert daar veel op en dat is belangrijk om een team te creëren."