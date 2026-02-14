Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Klaassen na 'Belgisch' avondje in ArenA: "Ze zijn met teveel"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Davy Klaassen tegen Fortuna
Davy Klaassen tegen Fortuna Foto: © Pro Shots

Ajax won op zaterdagavond behoorlijk gemakkelijk van Fortuna Sittard. Davy Klaassen is content met de overwinning en kan lachen om het feit dat alle doelpuntenmakers Belgisch zijn. 

"Lekker, hè? Zijn ze toch niet zo dom!", zegt de Ajax-captain lachend voor de camera van ESPN direct na het duel. "Of we die jongens veel pesten? Nee, valt mee." Met een knipoog: "Ze zijn met teveel, dus we moeten uitkijken."

Ajax oogde sterk en dat doet Klaassen goed. "Dit seizoen hebben we te weinig van dit soort wedstrijden gehad. Dit wil je vaker zien, maar daar moeten we elke dag aan werken. Het komt niet vanzelf."

Vier goals in de ArenA, dat gebeurde al een jaar niet meer. "Dat is heel lang geleden, ja", ziet ook Klaassen. "Dat zegt niet alles, maar wel wat. In veel wedstrijden krijgen we het na een voorsprong toch nog moeilijk. Vandaag deden we dat veel beter."

Davy Klaassen
