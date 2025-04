Klaassen na nederlaag: "Dan had ik er meer moeite mee gehad"

"Vandaag heeft laten zien dat voetbal een sport van momenten kan zijn", is de eerste reactie van de middenvelder. "Ik denk dat wij het eerste half uur goed spelen, maar dan gaat hij er niet in. En aan de andere kant wel. Ik denk dat wij in de wedstrijd de controle hadden. Ik had niet het gevoel dat zij ons naar achter drukten." Wat er in de rust werd gezegd? "Dat we best aardig speelden en over het spel weinig aan te merken was. Maar dan is het een spel van momenten. Ik denk dat we tussen de zestienmetergebieden het heel goed hebben gedaan, maar in de zestien waren zij beter. Dat zag je vandaag."

Of de druk er weer helemaal op staat richting de 37e titel? "Het is een teleurstelling als je verliest. Zeker als het 4-0 is. Maar ik had er meer moeite mee gehad als we waren weggespeeld." Ajax staat na 30 speelrondes op 73 punten. PSV heeft uit 29 wedstrijden 64 punten behaald.