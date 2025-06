Klaassen naar andere Eredivisieclub? "Daar schiet hij er 30 in"

De oud-keeper vindt dat Ajax er goed aan doet om in zee te gaan met ervaren spelers als Dusan Tadic en Davy Klaassen. "Het zijn gasten die wat toevoegen aan je elftal", zegt Hengelman bij FCUpdate. "Ik weet niet of Klaassen al bijgetekend heeft, want anders zou ik tegen Alex Kroes zeggen: 'laat die man alsjeblieft bijtekenen'."

"Ik weet niet of het om geld gaat, dat kan ik me haast niet voorstellen bij Davy. Als dat wel zo is, leg er dan een paar euro bij en zorg ervoor dat hij volgend jaar weer bij Ajax speelt. Anders zou ik hem wel graag bij FC Twente willen zien. Die schopt er dan zo dertig doelpunten in, net als een Sem Steijn. Ik zou hem snel vastleggen als ik Ajax was", aldus voormalig doelman Nick Hengelman.